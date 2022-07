I tempi della crisi

Siamo al punto di inversione., mentre la, confermata al bassissimoe inizierà presto a risalire.L'inflazione ha già iniziato a scendere nelle materie prime, nelle retribuzioni e nelle attese dei mercati finanziari. Segnali di inversione arrivano anche dal mercato del lavoro, dove le richieste di sussidi di disoccupazione hanno iniziato a risalire.. Dalle dichiarazioni dei suoi massimi esponenti sappiamo che l'inflazione dovrà ritornare al due per cento in tempi ragionevolmente brevi e che la disoccupazione dovrà aumentare di mezzo punto percentuale, portandosi sopra il 4 per cento.. Un modo per raffreddare il mercato del lavoro senza creare troppi disoccupati sarebbe quello di cominciare a riequilibrare la sproporzione tra offerte di lavoro da parte delle imprese e persone in cerca di un impiego. Oggi ci sono in America due offerte di lavoro per ogni disoccupato, che può così spuntare una retribuzione più alta. La Fed dichiara di volere riportare questo rapporto alla pari, ovvero tante offerte di lavoro quanti sono i disoccupati. A questo punto il mercato del lavoro sarebbe in una situazione di stato stabile e senza inflazione salariale., in uno studio appena pubblicato e disponibile sul sito del Peterson Institute,non di 0.5 punti percentuali come dice la Fed, ma di 1.3. In pratica non basta che le imprese assumano di meno, ma occorre che licenzino.