Il più è fatto

Avvistato in ritardo l'iceberg dell', capitanha fatto suonare le sirene, frenato e contemporaneamente virato bruscamente il transatlantico, producendo rollio, beccheggio e imbardata. C'è statoma sotto la linea di galleggiamento la sala macchine (quella dell') è rimastaLa manovra finora sembra riuscita, ma è presto per dichiarare il cessato allarme. L'iceberg ha una parte ben visibile sopra l'acqua, quella dell', e una parte sommersa, quella dell', più difficile da calcolare e prevedere.L'inflazione da materie prime appare domata, ma è difficile riconciliare i prezzi, scesi in misura rilevante, con l'offerta e la domanda finale rimaste finora sostanzialmente stabili. Questo vale in particolare per l'. Quiche in questi giorni si è manifestata solo in una riduzione delle scorte dei distributori, ma non nell'utilizzo finale.e appare più alta di quello che è realmente perché gli Stati Uniti continuano a liquidare le loro scorte strategiche di greggio, che a questo ritmo saranno azzerate in primavera., è più difficile da domare perché è insidiosa. Dipende molto dalla psicologia. Se le imprese si sentono forti, assumono di più e concedono più facilmente aumenti salariali. Lo stesso accade dal lato della forza lavoro, che si sente forte perché ci sono pochi disoccupati in giro a fare concorrenza e ha buon gioco a chiedere, quanto meno, di adeguare le retribuzioni all'inflazione.