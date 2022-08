Il fuoco sotto la cenere

Strategist ed esperto in economia, fa parte dal 2010 del team Kairos Partners SGR come responsabile de "Il Rosso e il Nero"

Ci sono molti modi di, ma sono tre quelli che hanno l'impatto più forte sul dibattito pubblico, sui mercati e nel comportamento degli elettori quando vanno al voto.Il primo è, quella che fa i titoli sui giornali. Il secondo è, quella che guardano (o dovrebbero guardare) i mercati. La differenza tra il primo e il secondo modo è la stessa che c'è tra il misurare da una parte quanti chilometri abbiamo percorso in macchina nell'ultima ora e, dall'altra, la velocità che ci indica in questo momento il tachimetro. Se nell'ultima ora abbiamo percorso 100 chilometri ma in questo momento siamo fermi è chiaro che parliamo di due situazioni completamente diverse.quando si fa la spesa settimanale. A differenza degli acquisti che si fanno dentro il centro, che sono diversi da una settimana all'altra, i galloni da mettere nel serbatoio sono più o meno sempre gli stessi. Si tenga presente che le imposte sul carburante hanno un peso molto inferiore che in Europa, il che rende il prezzo della benzina americana più sensibile rispetto al prezzo effettivo del greggio (e al margine di raffinazione) e quindi più volatile del nostro.L'importanza psicologica di questo terzo indicatore è difficile da sopravvalutare. Si provi ae si vedrà una quasi perfetta. I politici conoscono benissimo questa situazione, al punto che l'amministrazione Biden ha deciso nei mesi scorsi di scaricare sul mercato globale le ingenti riserve di greggio americane accumulate nei quarant'anni passati, programmandone le vendite esattamente fino a novembre, quando saranno quasi esaurite.