Winter is coming

L'ottobre scorso, a inflazione già in veloce crescita, la Bce ci rassicurò.e tutto fa pensare che saliremo ancora.Colpa della guerra, si dice, che ha fatto aumentare il prezzo dell'energia. Andando a guardare meglio, tuttavia, si nota che il. Quanto al gas, una parte significativa dei rincari deve ancora scaricarsi sulle bollette delle famiglie, e quindi sull'indice dei prezzi al consumo. Petrolio e gas, del resto, sono rincarati anche per la Svizzera, che ha però un'inflazione del 3.4 per cento.Lafa la sua parte, ma. Le politiche monetarie e fiscali dell'eurozona nel 2020 e nel 2021 sono state ultraespansive quasi come quelle americane. Includendo la svalutazione dell'euro, che alla fine dal 2020 valeva 1.23 dollari e oggi è sotto la parità, si può addirittura sostenere chePer più di un anno la. Con questa giustificazione ha mantenuto i tassi sotto zero fino al 20 luglio. Ha così attuato un massiccio trasferimento di ricchezza dai creditori ai debitori e continuerebbe ancora a farlo se non fosse che l'inflazione ha nel frattempo messo radici e sta diventando difficile da gestire. Tre quarti dei beni inclusi nel paniere europeo dei prezzi al consumo hanno un'inflazione superiore al 2 per cento.