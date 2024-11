Il grande ribilanciamento

Cervelletto, gangli della base, talamo, ippocampo, corteccia parietale inferiore e lobo frontale sono solo le principali, ma sono ben 71 le strutture del cervello umano dedicate alla ricerca e al mantenimento dell'equilibrio posturale, una funzione essenziale per il movimento e per la sopravvivenza.Tutte e 71 sono già al lavoro nel cervello collettivo globale per reagire con la massima rapidità possibile all'e trovare contrappesi che ne bilancino lo sconquasso. Molti di questi bilanciamenti sono interni allo stesso programma di Trump, altri si produrranno all'interno del sistema America e altri ancora hanno già iniziato a produrre i loro effetti nel resto del mondo (si veda per esempio ile il passaggio di consegne, in tempi brevi, alla Cdu di Merz).Per capire il contesto, occorre fare un passo indietro e dare un senso a quello che è accaduto nei giorni scorsi su due piani, quello elettorale e quello dei mercati obbligazionari.. Comprare crescita con l'inflazione e comprare poi disinflazione con l'immigrazione incontrollata hanno trovato un limite. Fino a un certo punto portano consenso, oltre quel punto lo fanno perdere.. Se la Fed dichiara praticamente conclusa la battaglia contro l'inflazione quando questa è ancora sopra i target ufficiali nella sua componente core, se la Fed dichiara di dare la massima priorità all'occupazione quando questa è già piena, se il disavanzo fiscale è elevato con una crescita al 3 per cento e non potrà che diventare ancora più alto dovesse la crescita rallentare, allora altri tagli dei tassi di policy rischiano di complicare seriamente la vita alla parte lunga della curva. E se questa supera un certo livello di rendimento, mettiamo il 5 per cento, allora devono contrarsi i multipli azionari. E se comincia a scendere la borsa, un'altra fetta di consenso viene meno.