Dow Jones

Nasdaq 100

Nikkei 225

indice cinese

Francoforte

Londra

Parigi

materie prime

Intek Group

, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 26.218,13 punti; al contrario, lieve aumento per il, che si porta a 7.544,97 punti. Pressoché invariato il(+0,05%); sale l'(+0,78%).Nulla di fatto per le principali Borse del. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso. Resta vicino alla parità(-0,18%); sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,54%; piatta, che tiene la parità.In fondo alla classifica deglitroviamo il compartocon un calo di -0,91%. Seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,45%.Pubblicati gli Ordini dell'Industria della Germania, pari a -4,2%. È previsto domani nel pomeriggio daglil'annuncio sia della Variazione occupati, che del Tasso di Disoccupazione. I mercati sono in attesa della Produzione industriale della, in previsione sempre domani.