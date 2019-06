Dow Jones

Nasdaq 100

Nikkei 225

Francoforte

Londra

Parigi

automotive

Fiat Chrysler

termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 25.539,57 punti; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,76% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 7.220,9 punti. Senza direzione il(-0,01%), come l'indice cinese (-0,03%).. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso. Andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,06%; poco mosso, che mostra un +0,19%;avanza dello 0,45%.Il settore, con il suo -1,46%, si attesta come. Aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 3,25% sui valori precedenti.Pubblicati gli Ordini dell'Industria della, pari a 0,3%. È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio del PIL su base sia trimestrale che annuale. Domani è in programma il dato sulladella Germania.