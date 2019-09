Dow Jones

Nasdaq 100

Nikkei 225

Francoforte

Londra

Parigi

beni per la casa

FILA

Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 26.797,46 punti; al contrario, resta piatto il, con chiusura su 7.852,54 punti. In moderato rialzo il(+0,56%), come l'indice cinese (0,41%)., così come a Piazza Affari. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,29%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,41%; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +0,80% sul precedente. Seduta positiva per, che avanza bene dell'1,68%.In Giappone, il valore del PIL è 0,3%. È previsto stamattina sia dal Regno Unito che dalla Francia l'annuncio della Produzione industriale.Sempre domani è in programma il dato sui Prezzi al Consumo della Cina.