Il punto sulle commodities 9 settembre 2019 - [video]

Ottima performance per il, che ha chiuso la settimana in rialzo del 3,06%. La tendenza di breve delè in rafforzamento con area di resistenza vista a 57,32, mentre il supporto più immediato si intravede a 54,65. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 59,99.A picco la, che chiude gli scambi con un pessimo -2,09%, rispetto ai valori dell'ottava precedente. La tendenza di medio periodo dellasi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento rialzista che potrebbe raggiungere la resistenza vista a quota 1,609 prima e 1,712 dopo.Protagonista il, che ha chiuso la settimana con un rialzo del 9,17%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2,559, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 2,37. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 2,748.Balza in avanti il, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,99%. La situazione di medio periodo delresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere.Settimana molto negativa per il, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,32%. Analizzando lo scenario delsi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 337,33. Prima resistenza a 352,83. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 332,17.Chiusura in rosso per il, che termina la settimana segnando un calo dello 0,73%. La tendenza di breve delè in rafforzamento con area di resistenza vista a 11,7, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,67. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 11,73.Ribasso composto e controllato per l', che archivia la settimana in flessione dello 0,91%. Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 1.537,13. Primo supporto a [s1].