Segno più in chiusura per il listino USA, con ilin aumento dello 0,70%; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dell'1,13% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. Poco sopra la parità il(+0,45%), come l'indice cinese (0,34%)., in linea con i principali mercati di Eurolandia. Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,4%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,25% sul precedente.Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,16%. Distribuito il dato sugli Ordini macchinari core del Giappone, pari a -2,4%.È previsto stamattina sia dal Regno Unito che dall'Italia l'annuncio della Produzione industriale. Sempre questo pomeriggio è in programma il dato sui Prezzi al Consumo degli Stati Uniti.