EUR/USD

USD/YEN

GBP/USD

EUR/YEN

L’euro recupera nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1021 dollari, con la prima area di resistenza vista a 1,1046. Peggiora l'indice Sentix sulla fiducia degli investitori in Europa, con l'indice che si è portato a -16,8 punti nel mese di ottobre.Il biglietto verde si apprezza moderatamente nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen scambia a 107,65, con un miglioramento verso la prima area di resistenza stimata a 107,95. Frena sensibilmente l'inflazione statunitense a settembre, che non ha registrato alcuna variazione mensile, risultando anche inferiore alle attese.La sterlina crolla ancora nei confronti del biglietto verde a quota 1,2229 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire al nuovo livello di supporto visto in area 1,2170 dollari. Segnali negativi giungono dalla produzione industriale nel Regno Unito ad agosto, che ha registrato una frenata dell’1,8% su base annuale.L’euro migliora nei confronti dello yen. La coppia scambia a 118,65, con la nuova area di resistenza vista a 120,15. In ripresa gli ordini di macchinari all'industria giapponese, con il totale degli ordinativi al settore privato in rialzo del 15% nel mese di agosto.