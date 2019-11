Poste Italiane

Moncler

oro

, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità.tra i titoli italiani più capitalizzati,avanza dello 0,51%. Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -2,10%.Tra le materie prime, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,40%.Tra lepiù importanti, annunciati nel Regno Unito, pari a 0,3%, e, che si attesta su -0,3%. Domani si attende dalla Germania l'annuncio sull'Indice ZEW, e dal Regno Unito la diffusione del Tasso di Disoccupazione.Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove al ribasso, in sintonia con ilche tratta a 8.222,25 punti.