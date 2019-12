EUR/USD

USD/YEN

GBP/USD

EUR/YEN

L'euro consolida il rialzo nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1122 dollari, con la prima area di resistenza vista a 1,1140. Si estende a dicembre il malessere dell'eurozona, concludendo il trimestre peggiore dal 2013, con l'indice manifatturiero in calo a 45,9 punti.Il biglietto verde si apprezza nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 109,48, con un miglioramento verso la prima area di resistenza stimata a 109,63. Cresce la produzione industriale negli Stati Uniti nel mese di novembre, che ha registrato un incremento dell'1,1%.La sterlina corregge nei confronti del biglietto verde a quota 1,3097 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire al nuovo livello di resistenza visto in area 1,3221 dollari. Peggiora il mercato del lavoro inglese, con il dato sulle richieste dei sussidi di disoccupazione pari a 28.800 unità.L'euro si muove in rialzo nei confronti dello yen. La coppia scambia a 121,76, con la nuova area di resistenza vista a 122,35. La bilancia commerciale del Giappone chiude in deficit, ma risulta migliore delle attese del mercato, che indicavano un disavanzo più consistente.