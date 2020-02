EUR/USD

L’euro si muove in moderato ribasso nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1002 dollari, con la prima area di supporto vista a 1,0991. Crescono gli ordini all'industria americani, che hanno evidenziato un rimbalzo dell'1,8%, nel mese di dicembreIl biglietto verde corregge al rialzo nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 109,88, con un miglioramento verso la nuova area di resistenza stimata a 110,23. Il terziario corre in USA e conferma un ottimo stato di salute, con gli indici che si confermano sopra la soglia dei 50 punti e quindi in zona espansione..La sterlina riprende la discesa nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,2965 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire al nuovo livello di supporto visto in area 1,2916 dollari. Il Regno Unito, attraverso le parole del Premier Johnson, vuole un accordo fondato sul libero scambio con l’Unione Europea.L’euro si apprezza nei confronti dello yen. La coppia scambia a 120,89, con la nuova area di resistenza vista a 121,33. L'attività della manifattura in Giappone, nel mese di gennaio, risale dai minimi, ma si conferma ancora debole ed in contrazione.