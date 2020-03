Nasdaq 100

Giornata nera per la Borsa di New York, che affonda con una discesa del 7,79%; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che si ferma a 7.948,03 punti, in netto calo del 6,83%. Positivo il(+0,85%), come l'indice cinese (2,65%)., che si conferma stabile mentre l'Europa ottiene consistenti guadagni. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,79%; sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,25%; buona performance per, che cresce dell'1,19%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +4,27% sul precedente. Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 7,97% sui valori precedenti., pari a 1,2%.con valore pari a 5,2%.Stamattina si attende dall'Unione Europea l'annuncio sul PIL, e dall'Italia la diffusione della Produzione industriale.