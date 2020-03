EUR/USD

USD/YEN

GBP/USD

EUR/YEN

L'euro si muove in rialzo nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1233 dollari, con la nuova area di resistenza vista a 1,1312. Pesante deterioramento delle aspettative degli investitori in Europa, che risulta peggiore delle più pessimistiche previsioni.Il biglietto verde si deprezza nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 104,27, con un peggioramento verso la nuova area di supporto stimata a 103,29. Rivisto ulteriormente al ribasso il PIL del Giappone nel quarto trimestre del 2019, in calo dell'1,8%La sterlina crolla nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,2652 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire al nuovo supporto visto in area 1,2515 dollari. Segnali negativi giungono dalla produzione industriale del Regno Unito, con un decremento del 2,9% su base annuale.L'euro si deprezza ancora nei confronti dello yen. La coppia scambia a 117,12, con il nuovo supporto visto a 116,26. Migliora la lettura finale del PIL della Zona Euro a livello tendenziale, che indica un incremento dell'1%, rispetto allo 0,9% della stima preliminare.