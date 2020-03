Fiat Chrysler

oro

, assieme agli altri Eurolistini.Giornata nera a Piazza Affari: tutti i titoli ad alta capitalizzazioneLe più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -17,44%.Tra le principali materie prime, crollo dell'(-3,7%), che ha toccato 1.473,1 dollari l'oncia.Tra ledi maggior peso, in Italia annunciati i Prezzi al Consumo, pari a -0,1%., lo stesso dato si attesta su 0,3%. Domani l'agenda della Germania prevede la pubblicazione dell'Indice ZEW, e si attende dal Regno Unito l'annuncio delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in ribasso, in sintonia con ilche scambia a 7.541 punti.