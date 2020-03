Dow Jones

Sessione euforica per Wall Street, con ilche mostra in chiusura un balzo del 9,36%; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che termina a 7.995,26 punti. In forte calo il(-2,46%), come l'indice cinese (-1,00%).. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. Seduta drammatica per, che crolla del 5,61%; in apnea, che arretra del 2,10%; sensibili perdite per, in calo del 5,62%.Il settore, con il suo -7,34%, si attesta come peggiore del mercato. Ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 7,44% sui valori precedenti.In Giappone, pubblicati gli Ordini macchinari core, pari a 2,9%. Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei Prezzi al Consumo, sia per la base mensile che per quella annuale. Domani è in programma il dato sull'Indice ZEW della Germania.