EUR/USD

USD/YEN

GBP/USD

EUR/YEN

L’euro crolla nei confronti del biglietto verde. Il crossquota 1,0798 dollari, con la nuova area di supporto vista a 1,0578. La BCE passa al contrattacco e dispone un nuovo quantitative easing da 750 miliardi di euro di titoli pubblici e privati.Il biglietto verdenei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 109,83, con un miglioramento verso la nuova area di resistenza stimata a 110,58. La bilancia commerciale del Giappone chiude il mese di febbraio con un surplus in calo rispetto al mese precedente.La sterlina crolla ancora nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,1627 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire al nuovo supporto visto in area 1,1506 dollari. La Bank of England promette aiuti illimitati di liquidità attraverso l’uso dei commercial paper.L’euro siancora nei confronti dello yen. La coppia scambia a 118,57, con la nuova resistenza vista a 119,36. L’inflazione dell’Eurozona è confermata in calo all’1,2% su base annuale, come indicato nella stima flash ed in linea con le attese degli analisti.