A picco Wall Street in chiusura di seduta, con ilche accusa un ribasso del 4,55%; sulla stessa linea, ilha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 6.994,29 punti. Effervescente il(+2,02%), come l'indice cinese (1,30%)., che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,64%; in caduta libera, che affonda del 4,77%; sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,40%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -4,10%. A picco, che presenta un pessimo -7,14%.Si attende domani dall'Unione Europea la diffusione del PMI manifatturiero e del PMI composito. È previsto domani sia dal Giappone che dagli Stati Uniti l'annuncio del PMI manifatturiero.