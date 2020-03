Nasdaq 100

Nikkei 225

indice cinese

Francoforte

Londra

Parigi

vendite al dettaglio

MARR

Giornata nera per la Borsa di New York, che affonda con una discesa del 3,04%; al contrario, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 7.006,92 punti. In netto miglioramento il(+7,13%); in netto peggioramento l'(-4,52%).. In evidenza, che mostra un forte incremento del 5,81%; vola, con una marcata risalita del 3,83%; svettache segna un importante progresso del 4,42%.Apprezzabile rialzo (+7,84%) a Milano per il comparto. Ottima performance per, che scambia in rialzo del 10,80%.In Giappone, il valore del PMI manifatturiero è 44,8 punti. Si attende stamattina dall'Unione Europea la diffusione del PMI manifatturiero e del PMI composito. I mercati sono in attesa del PMI manifatturiero degli Stati Uniti, in previsione sempre questo pomeriggio.