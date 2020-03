Dow Jones

Nasdaq 100

Nikkei 225

indice cinese

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

STMicroelectronics

Giornata di forti guadagni per Wall Street, con ilin rialzo del 2,39%; al contrario, ilha perso l'1,11%, terminando la seduta a 7.469,62 punti. Depresso il(-4,51%); ottima la prestazione dell'(+3,22%).. Giornata "no" anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti. In apnea, che arretra dell'1,71%; lettera su, che registra un importante calo del 2,64%; tonfo di, che mostra una caduta dell'1,87%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -2,85%. Si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,85% sui valori precedenti. Nel Regno Unito, il valore delle Vendite al Dettaglio è -0,3%.I mercati sono in attesa di M3 dell'Unione Europea, in previsione stamattina. È previsto sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio del PIL. Sempre negli Stati Uniti domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan.