EUR/USD

USD/YEN

GBP/USD

EUR/YEN

L'euro recupera nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,0961 dollari, con la nuova area di resistenza vista a 1,1132. Segnali di ulteriore peggioramento per la fiducia dei consumatori europei, che per il mese di marzo ha raggiunto un livello di -11,6 punti.Il biglietto verde consolida il recupero nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 109,68, con un miglioramento verso la nuova area di resistenza stimata a 110,82. Confermate in peggioramento le condizioni economiche in Giappone, con il leading indicator di gennaio pari a 90,5 punti.La sterlina tenta il recupero nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,1979 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire al nuovo supporto visto in area 1,1825 dollari. Sono crollati i consumi nel Regno Unito a febbraio, con un calo mensile dello 0,3%.L'euro si apprezza ancora nei confronti dello yen. La coppia scambia a 120,21, con la nuova resistenza vista a 120,88. Il settore manifatturiero dell'Eurozona a marzo è scivolato a 31,4 punti dai 51,6 di febbraio e risulta sotto le attese a 38,8 punti.