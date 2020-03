Dow Jones

Nasdaq 100

Nikkei 225

indice cinese

Francoforte

Londra

Parigi

costruzioni

Buzzi Unicem

Giornata di forti guadagni per Wall Street, con ilin rialzo del 6,38%; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che termina a 7.897,13 punti. Effervescente il(+3,88%); poco sotto la parità l'(-0,45%)., che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Lettera su, che registra un importante calo dell'1,51%; crolla, con una flessione del 3,57%; affonda, con un ribasso del 2,19%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -2,45%. Ribasso scomposto per, che esibisce una perdita secca del 3,68% sui valori precedenti.Si attende lunedì dalla Germania e dalla Spagna la diffusione dei Prezzi al Consumo. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio della Fiducia Consumatori dell'Università del Michigan. È previsto martedì dalla Germania l'annuncio del Tasso di Disoccupazione.