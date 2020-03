Coronavirus, Anief commenta le dichiarazioni del Ministro Azzolina in Senato

Continua a far discutere il lungo discorso fatto ieri dalla ministra dell’Istruzione Azzolina sulle disposizioni che si accinge a prendere il Governo per portare avanti la scuola e la didattica; in questi giorni sempre più contrassegnati dalsi è passati dall’assistenza alle scuole alla sicura validità dell’anno in corso; dall’alta adesione alle lezioni da casa, agli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo con commissari solo interni e prove commisurate alla situazione. Su tuttolegati a doppio filo allo sviluppo epidemiologico del contagio da Covid-19."Siamo sempre più che convinti che la scuola non possa riprendere le lezioni, le attività di didattica in presenza, quindi che siao quando si riuscirà a contenere, finalmente a debellare il coronavirus.. - affermapresidente nazionale del sindacato della scuola Anief -. Contestualmente peròsu questo monitoraggio, su quello che sta avvenendo su ogni scuola, perché il fatto che solo una scuola su due si è riunita con gli organi collegiali, a distanza, è indice che questanel senso cheda parte dei collegi docenti, dei dpartimenti, dei consigli di classe e, quindi, ogni docente sta proseguendo da solo".Mentreper poi procedere agli scrutini e alla validazione dell'anno scolastico finale e anche gli esami di stato - continua Pacifico - "una. Quindi aspettiamo queste indicazioni ministeriali. L'esame di stato senza commissari esteri solo con commissari interni? Bisognerà vedere innanzitutto come si svolgeranno questi esami di stato, se saranno a distanza come in questo momento stanno avvenendo le lauree, oppure no. Bisogna però su questofin dai primi giorni perché sta per iniziare già il mese di aprile e quindi".Per quanto riguarda i- aggiunge il sindacalista -ma "a noi non interessano che escano i bandi, tanto in questo momento sono bloccati, a noi interessano che vengano fatteperché nello scorso autunno si diceva che la scuola aveva una urgenza, l'urgenza era la. In primavera questa urgenzaperchè questi concorsi quando si espleteranno avranno i primi messi in ruolo non nel nuovo anno scolatisco, ma in quello successivo. QuindiPer questo - il presidente Anief -. La cosa importante è capire cosa si vuole fare del supplente. Noi le idee chiare le abbiamo e vogliamo che i supplenti vengono confermati nei ruoli".