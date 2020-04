Dow Jones

A picco Wall Street in chiusura di seduta, con ilche accusa un ribasso del 4,44%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che si ferma a 7.486,29 punti, ritracciando del 4,19%. In ribasso il(-1,37%); sulla parità l'(-0,11%)., che si muovono sulla stessa onda rialzista. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,30%; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,44%;avanza dello 0,26%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +4,94% sul precedente. Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,78%.È previsto domani dall'Unione Europea l'annuncio sia del PMI composito, che delle Vendite al Dettaglio. Si attende sempre domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI composito e dell'ISM non manifatturiero.