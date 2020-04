Scuola Anief lancia due petizioni per garantire continuità didattica e superare la supplentite

, stando alle decisioni che proprio in queste ore sta prendendo il governo per la scuola, che potrebbe non riprendere, se le misure di contenimento si prolungassero oltre la metà di maggio., che mantiene ferme unaSui problemi dell'Istruzione abbiamo intervistato, Presidente del giovane sindacato, che ha parlato della piaga dele del problema della"Oltre acome chiudere l'anno scolastico, bisogna pensare ae per farlo ripartire bene occorre pensare anche all'da quei, che anche quest'anno hanno dato il proprio contributo al Paese ed alle famiglie con la didattica a distanza e in una situazione emergenziale. Occorre quindi pensare agli alunni ed anche a render merito al lavoro svolto".Anief lancia una proposta: ", in modo che dal prossimo anno non ci si ritrovi in una situazione d'emergenza e non si vadano a coprire i posti con le messe a disposizione, ma con unche vada ad attribuire le supplenze. E poi, visto che i concorsi non si potranno espletare, occorreràe dalle graduatorie "ATA 24 mesi" il personale amministrativo, ma anchesui posti vacanti e disponibili"."Questo è molto importante - sottolinea Pacifico - perchée c'è un problema ancora più grave in estate, perché. E' necessario quindi che il, tenendo in considerazione l'esperienza maturata dal personale quest'anno, e, in modo da garantire la continuazione di un percorso scolastico, sapendo dove è stato interrotto il programma e garantendo così la continuità agli studenti"."Per questo motivo, tenendo in considerazione le bozze che circolano in questi giorni del prossimo, Anief fa delle", afferma il Presidente del sindacato, aggiungendo "proprio per far capire al governo cheo, c'è un consenso dietro da parte dei diretti interessati, ma anche del Paese e delle famiglie, cui siamo molto vicini in questo momento".