Decreto Scuola, Anief chiede continuità didattica e soluzioni per precari per nuovo anno scolastico

Ilche lancia unIn particolare il giovane sindacato punta il dito sulla parte che riguarda l'"Le soluzioni trovate sul mancato aggiornamento delle graduatorie di istituto e sul bando dei nuovi concorsi –– non sono delle soluzioni ottime e buone per risolvere il problema del precariato e garantire quella continuità didattica e il regolare avvio del nuovo anno scolastico".Punto centrale per l'Anief è quello che riguarda l'. Il Sindacato si è soffermato sulla necessità di riaggiornale chiedendo di non disattendere le aspettative dei docenti. "Il, – afferma Pacifico – contieneSono in tantissimi precari ad attendere questo momento. Gli stessi che stanno lavorando alacremente con la didattica a distanza, studiando per i concorsi, in altri termini mandano avanti la scuola. Non lasciamo migliaia di precari ancora per un anno in balia delsolo perché il Ministero non si adopera per una digitalizzazione del sistema". La partita per Anief non è, infatti, ancora chiusa e"Non è possibile pensare che il prossimo anno scolastico parta con lanell'ambito delle messe a disposizione dei presidi. Stiamo parlando – sottolinea Pacifico – dicome le graduatorie di istituto e che vengono fatte a casaccio. Un cosa del genere non è possibile. Se tutto dovesse rimanere cosìUna cosa impensabile tenendo conto di quello che sta avvenendo ora".Altro punto evidenziato dal Sindacato riguarda i"Bandire i concorsi e non espletarli a causa del coronavirus significa iniziare un nuovo anno con ancora un maggior numero di supplenti e raggiungere ilafferma Pacifico.In sostanza per il Presidente dell'AniefPertanto il Sindacato chiede "un'inversione di rotta". "Abbiamo fatto– continua Pacifico – che hanno raccoltoLe persone firmano perché credono che finalmente il Governo anche in questo momento di emergenza possa dare delle risposte adeguate e proporzionate sulla scuola. Non riusciamo a capire perché un insegnante non possa fare un corso abilitante in maniera telematica e non possa essere assunto a tempo indeterminato. Penso a quei precari che con la didattica a distanza stanno dimostrando di lavorare per lo Stato in silenzio, non sono eroi ma lavoratori come tanti italiani che stanno cercando di portare avanti l'interesse della Repubblica a superare questa fase. Avremo bisogno di questi precari domani e lo Stato non li deve abbandonare. Speriamo che il nostro appello arrivi e venga cambiato il testo del Decreto.