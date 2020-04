EUR/USD

L'euro consolida il recupero nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,0885 dollari, con la nuova area di resistenza vista a 1,0952. L'indice sulla fiducia degli operatori borsistici in Eurozona crollato ad aprile a -42,9 punti, sotto le attese degli analisti.Il biglietto verde si apprezza nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 108,85, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 109,04. Ordini macchinari in calo in Giappone a febbraio, per effetto del venir meno della spesa pubblica.La sterlina consolida il rialzo nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,2420 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire alla resistenza vista a 1,2549 dollari. La produzione industriale, nel Regno Unito, a febbraio, registra un forte calo del 2,8%, su base annuale.L'euro recupera nei confronti dello yen. La coppia scambia a 118,48, con la nuova resistenza vista a 119,27. Per la presidente della BCE, Christine Lagarde, meglio non fissarsi sui coronabond e concentrarsi su altre soluzioni, come la mutualizzazione della spesa per la crisi.