Giornata nera per la Borsa di New York, che affonda con una discesa del 2,44%; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 8.726,51 punti, in calo dell'1,20%. Affonda sul mercato Tokyo, che esibisce un -1,97% e chiude la seduta a 19.280,8 punti. Shenzhen lievita dello 0,89% e archivia la seduta a 10.621,5 punti.. Giornata "no" anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,48%;scende dell'1,23%; spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,32%.Il settore, con il suo -2,04%, si attesta come peggiore del mercato. Rosso per, che sta segnando un calo dell'1,94%.Annunciati nel Regno Unito, pari a 4%, e, che si attesta su 12.100 unità. Stamattina, in Germania, sarà pubblicato il dato sull'Indice ZEW. È previsto domani dal Regno Unito l'annuncio dei Prezzi al Consumo.