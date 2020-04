viaggi e intrattenimento

telecomunicazioni

Euro / Dollaro USA

, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità.Settore(+2,92%) in buona luce sul listino milanese. Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore(-2,54%).Tra le maggiori valute, prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,41%.Tra ledi maggior peso, pubblicati in, pari a 33,6 punti, e, che si attesta su 13,5 punti. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI manifatturiero e del PMI servizi.Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in rialzo, in sintonia con ilche scambia a 8.639,5 punti.