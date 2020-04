Scuola, concorsi ordinari al via ammessi i laureti, Anief annuncia ricorsi per gli esclusi

"E' tempo di concorsi nonostante. Questi concorsi - spiega- sono stati banditi, o meglio, è stato pubblicato il decreto che autorizza i bandi. Il decreto ministeriale numero 200, pubblicato dal, autorizza quindi: un concorso ordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado, un concorso ordinario per la scuola primaria. Nel frattempo nella provincia autonoma di trento, la provincia autonoma ha bandito un concorso straordinario riservato invece in questo caso, al personale precario, che ha inserito nelle graduatorie d'istituto trentine, in questo triennio, sia per la secondaria sia per l'infanzia primarie".Innanzitutto - spiega il sindacalista - cheè su tutto il territorio nazionale.: quindi mentre l'ultima volta, l'ultimo bando del concorso era riservato solo al personale abilitato, finalmente i laureati possono partecipare a questo concorso ordinario.. Quindi - sottolinea Pacifico - bisogna andare a vedere poi casi per casi, perché Anief si è mostrato disponibile ad avviare un contenzioso per coloro che hanno fatto domanda di conseguire questi titoli, ma per via della pandemia e quindi anche degli atenei, non sono riusciti a poter sostenere l'esame.La stessa cosa per il. "C'è un concorso anche su molti posti di sostegno: noi riteniamo che chiunque abbia presentato la domanda per partecipare al TFA, quinto ciclo, l'ultimo quinto ciclo, proprio perché le procedure di selezione sono sospese, non è colpa sua se non conseguirà in tempo e quindi possa avere anche la possibilità di partecipare a questo concorso, con riserbo ovviamente se supera le prove di accesso e tutto il corso, di conseguire il titolo e quindi di scogliere la riserva se riesce a vincere il concorso. Quindi - fa sapere Pacifico - ci sono dei contenziosi che Anief attiverà per queste categorie di esclusi., sulla non corrispondenza tra quando si attiverà il numero degli ammessi come sulle prove scritte. Anche, infine, sulla mutazione della tabella dei titoli. Quindi al di là delle opportunità, secondo Anief, ci sono dei, mentre per quanto riguarda le graduatorie ai concorsi i trentini, è il modello che avevamo chiesto di attivare in tutta Italia. Cioè a Trento si sta facendo un concorso per titoli, per aiutare a tempo indeterminato i precari- E' quello che noi abbiamo chiesto con l'emendamento al decreto scuola: è oggetto di dibattito all'interno della maggioranza. Dovremmo riaprire la graduatoria di istituto provinciale, come ci siamo detti, e utilizzarli per i ruoli e, questo, sarebbe semplicissimo, senza bisogno di fare un concorso per titoli. PeròNel frattempo, le domande potrebbero partire per il concorso ordinario, nel mese di luglio, mentre per il concorso a Trento sono in corso d'opera. Si devono depositare entro il mese di maggio. Infine per il, con tre anni in questo caso di servizio e, con una prova comunque selettiva, legata a dei quesiti da rispondere in 80 minuti, e anche per conseguire l'abilitazione, quindi un ulteriore concorso per conseguire l'abilitazione, questi avverranno nel mese di giugno, e quindi bisogna stare attenti ora i bandi quando escono. Anief - fa sapere Pacifico - offrirà un servizio di consulenza a distanza telematica, ma anche in videconferenza per chiunque ha bisogno. In più sarà organizzato un webinar, il 28 prossimo, in collaborazione con Eurosofia che spiegherà quali sono i criteri di accesso, i programmi, i titoli e quali sono gli elenchi dei candidati ammessi. Quindi - conclude Pacifico - è molto importante comunque tenersi informati e seguire anche le iniziative sindacali dell'Anief.