Segno più in chiusura per il listino USA, con ilin aumento dell'1,11%; sulla stessa linea, balzo del, che archivia la giornata a 8.786,6 punti.Ottima performance per Tokyo (+2,71%), che archivia la giornata a 19.783,2 punti. Seduta in calo per Shenzhen, che retrocede dell'1,33% e chiude a 10.423,5 punti., così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. Effervescente, con un progresso del 2,18%; buona performance per, che cresce dell'1,43%; incandescente, che vanta un incisivo incremento dell'1,74%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +3,80% sul precedente. Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 5,07% sui valori precedenti.È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia di S&P Case-Shiller, che della Fiducia consumatori. Ancora domani, in Giappone l'agenda prevede il dato sul Tasso di Disoccupazione. Mercoledì, in Germania l'agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo.