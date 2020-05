materie prime

automotive

Spread

, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance.Si distinguono a Piazza Affari il settore(+3,57%). Il settore, con il suo -1,30%, si attesta come peggiore del mercato.Lopeggiora, toccando i +242 punti, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,86%.È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l'annuncio del PMI composito, dell'ISM non manifatturiero e del PMI servizi. Si attende dalla Germania la diffusione degli Ordini dell'Industria, previsto domani.Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 8.893,75 punti.