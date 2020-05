Dow Jones

Pioggia di acquisti sul listino USA, che porta a casa un guadagno dell'1,91% sul; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dell'1,30%. Tokyo guadagna bene e porta a casa un +1,05%, terminando la sessione a 20.390,7 punti.Shenzhen amplia la performance positiva dell'1,27% e chiude a 11.001,6 punti., che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,32%; tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,79%; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,07%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +2,22% sul precedente. Ottima performance per, che scambia in rialzo del 3,37%.È previsto stamattina sia dall'Italia che dall'Unione Europea l'annuncio della Produzione industriale. Si attende domani dalla Cina e dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi al Consumo.