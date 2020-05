telecomunicazioni

costruzioni

spread

La Borsa milanese, che mostrano buoni guadagni.In buona evidenza a Milano il comparto(+2,69%). Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore(-1,63%).Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +235 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,86%.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, annunciati i Prezzi al Consumo della Cina, pari a 3,3%. Domani sono in programma dall'Unione Europea la pubblicazione della Produzione industriale, e dal Regno Unito quella del PIL. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio dei Prezzi al Consumo.Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in rialzo, in sintonia con ilche scambia a 9.296,75 punti.