Ferragamo

Exor

petrolio

, assieme agli altri Eurolistini.di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,33%. I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -5,22%.Sul mercato di Chicago, seduta in lieve rialzo per il, che avanza a 25,86 dollari per barile.Tra glirilevanti,, pari a -11,3%.con valore pari a -2%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio e dei Prezzi alla Produzione.Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 9.149,25 punti.