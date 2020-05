Dow Jones

A picco Wall Street in chiusura di seduta, con ilche accusa un ribasso dell'1,89%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il, che si ferma a 9.112,45 punti, ritracciando del 2,01%. Tokyo segna un mediocre calo dello 0,49%, terminando gli scambi a 20.267,1 punti. Shenzhen riporta un guadagno dello 0,42%, terminando a 11.015,6 punti.. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee. Pesante, che segna una discesa di ben -1,75 punti percentuali; soffre, che evidenzia una perdita dell'1,04%; seduta drammatica per, che crolla dell'1,62%.Il settore, con il suo -3,02%, si attesta come peggiore del mercato. Pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,16%.Pubblicati in, pari a -2%, e, che si attesta su -4,2%. Stamattina è in programma il dato sulla Produzione industriale dell'Unione Europea. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Scorte di Petrolio, previsto sempre questo pomeriggio.