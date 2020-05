Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

alimentare

Campari

Giornata di forti guadagni per Wall Street, con ilin rialzo dell'1,62%; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dell'1,05%. Tokyo allunga timidamente il passo dello 0,62% e chiude a 20.037,5 punti. Seduta in calo per Shenzhen, che retrocede dell'1,02% e chiude a 10.962,1 punti., che mostrano buoni guadagni. Brilla, con un forte incremento (+1,67%); ottima performance per, che registra un progresso dell'1,47%; tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,44%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +3,30% sul precedente. Brilla, che passa di mano con un aumento del 3,46%.In Francia, annunciati i Prezzi al Consumo, pari a 0,3%. È previsto stamattina sia dalla Germania che dall'Unione Europea l'annuncio del PIL. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo dell'Italia, in previsione ancora stamattina.