Esami di Stato: comitato scientifico risponde ai sindacati alle domande su protocollo di sicurezza

ancora impegnata a fronteggiareprova a guardare cone, seppur in mezzo a tante, fa ledella"Quella degliè, fuor di dubbio, unama è anche il segno della ripartenza della scuola, purchè tutto si svolga. Questo il messaggio lanciato da, Presidente del giovane sindacato della scuolache ha sottopostoalla valutazione delche appunto ha dato parereal Ministero."Noi - prosegue Pacifico - abbiamo ancorama siamo altresì convinti che è giusto che lainsieme a tanti altriche provano aa patto che sia garantita ladi candidati, commissari, dirigenti scolastici e personale ATA.Guardare alcon lo sguardo al prossimo"Il nostro impegno - sottolinea il Presidente - non si esaurisce qui visto che la prossima settimana con il Ministero discuteremo del. Di certo, l'imminentesarà unper testare lo stato delle cose, per capire come la scuola, nel momento in cui la curva dei contagi sembra abbassarsi,sempre ovviamente garantendo il massimo standard di sicurezza".Altrooltre che molto delicato quella della responsabilità in merito al contagio da"Difficile dimostrare se si prende a scuola, in un supermercato, piuttosto che durante un incontro tra amici". La questione èavverte Pacifico, che sollecita a"Proprio in- conclude il Presidente - presenteremo emendamenti alcon l'obiettivo di definire parametri certi per capire come agire in sicurezza, in presenza.il campo da qualsiasievitando che possano arrivare condanne esemplari come avvenuto in passato. Penso ai terremoti, cadute di soffitti o altri incidenti rispetto ai quali spesso il