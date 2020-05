attraverso ladi tutte le sue. Questa la posizione ribadita con forza dal giovane sindacato della scuola"Quello svolto daldaiaglii, è un, per questo devono godere di: lo ha detto il PresidenteMa facciamo un. "Nel recente passato, in maniera- sottolinea- dopo più di 10 anni, Parlamento, Governo insieme all'amministrazione hanno iniziato a stabilizzare il. Da qui, la questione sollevata dainperchè il, che faper lonon ha ottenutola posizione ribadita da"Lava applicata non solo al personale delle cooperative, come è giusto, ma acheche hanno continuano e continuano a servire lo Stato, adesso nella fase dell'emergenza in modalità agile - non possano, nel frattempo, hanno ordinato alunasulnumero dellein viaper ildiUna questionee sempre"Per tornare allanelsono stati annunciati altri", osservasottolineando cheda sempre in difesa di lavoratori e professionalità della scuola, ha deciso di riaprire leallo specifico ricorso già promosso dalper far sì che tutti iinseriti nellepossano intervenire in giudiziole proprie