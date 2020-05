Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

beni per la casa

OVS

Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,41% sul; sulla stessa linea, ilha perso l'1,13%, terminando la seduta a 9.377,99 punti. Si è mossa in territorio negativo Tokyo, in ribasso dello 0,80%, archiviando la giornata a 20.388,2 punti. Seduta in calo per Shenzhen, che retrocede dello 0,94% e chiude a 10.845,4 punti., in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,33%; crolla, con una flessione dell'1,68%; scivola, con un netto svantaggio dell'1,30%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -2,12%. Aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 3,30%.Nel Regno Unito, annunciate le Vendite al Dettaglio, pari a -18,1%. Distribuito il dato sui Prezzi al Consumo del Giappone, pari a 0,1%. Si attende lunedì dalla Germania la diffusione del PIL e dell'Indice IFO.