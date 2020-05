Dow Jones

Nasdaq 100

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

viaggi e intrattenimento

Juventus

Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 24.465,16 punti; al contrario, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 9.413,99 punti. Ottima performance per Tokyo (+1,73%), che archivia la giornata a 20.741,7 punti. Affonda sul mercato Shenzhen, che esibisce un -2,22% e chiude la seduta a 10.605 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,81%; sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,37%; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,63%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +2,90% sul precedente. Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,93%.In Germania annunciato il PIL, pari a -1,9%., lo stesso dato si attesta su -2,2%. In Germania stamattina i mercati sono in attesa dell'Indice IFO. Domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulla Fiducia consumatori.