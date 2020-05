Dow Jones

Nasdaq 100

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

telecomunicazioni

Inwit

Chiusura in forte rialzo per la Borsa USA, con il, che mette a segno un guadagno del 2,21%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,55%, portandosi a 9.442,05 punti. Brilla Tokyo, in aumento del 2,32%, chiude a 21.916,3 punti. Seduta in calo per Shenzhen, che retrocede dell'1,23% e chiude a 10.682,7 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Composta, che cresce di un modesto +0,47%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,45%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,50%.Apprezzabile rialzo (+1,75%) a Milano per il comparto. Bene, con un rialzo dell'1,92%.Distribuito il dato sui Prezzi al Consumo della Spagna, pari a -1%. Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei Prezzi alla Produzione, sia per la base annuale che per quella mensile. Si attende dalla Germania la diffusione dei Prezzi al Consumo, previsto sempre questo pomeriggio.