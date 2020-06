STMicroelectronics

Diasorin

petrolio

, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee.di Milano, troviamo(+6,15%). Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,91%.Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con ilche scambia a 36,83 dollari per barile.Tra lepiù importanti, pubblicati in, pari a 7,3%, e, che si attesta su 31,9 punti. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI composito e degli Occupati ADP.Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in rialzo, in sintonia con ilche scambia a 9.683,25 punti.