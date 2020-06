Anief chiede al Governo 14 miliardi del Ricovery Fund per la riapertura delle scuole

, ma con le nuove regole per ilimposte dal Comitato scientifico, che impongono una completa revisione, non solo del numero di studenti per classe e dei docenti, ma anche delle strutture fisiche (aule).Obiettivo cominciare aper classe ed i, procedere a un piano straordinario di immissioni in ruolo di ulteriored educatori escolastici e assistenti amministrativi, in modo da riaprire gli istituti a settembre in sicurezza.Un cambiamento radicale che richiederàstimati in circa, che si potrebbero attingere dai 172 miliardi destinati all'Italia dal. Queste le richieste ribadite all'incontro a distanza organizzato dalcon i sindacati europei del personale scolastico, dopo l’incontro con il Premier Giuseppe Conte."Abbiamo manifestato al Presidente del Consiglio due richieste fondamentali, in sintonia con quelle formulate dalle Regioni e dai Comuni, ed abbiamo individuatoche possono arrivare dall'Europa, da queidestinati all'Italia con il", spiega, Presidente del sindacato, in una intervista a Teleborsa."E' evidente che questi soldi spesi per la sicurezza delle scuole sono soldi che riguardano la salute degli studenti e del personale quindi vanno trattati al pari delle risorse spese per la sanità". Ricordando che negli ultimi anni sono stati dismessi circa 16 mila edifici scolastici, Pacifico auspica che il Presidente del Consiglio riesca a convincere anche gli altri paesi europei a poter utilizzare questi soldi per la scuola.Quanto al problema dei docenti, il Presidente di Anief ricorda che laprovinciali si può utilizzare anche per nominare i docenti di ruolo, oltre che per chiamare i supplenti, garantendo una maggiore rapidità nel reclutamento del personale. "Ho ricordato poi al Premier che esiste una, la sentenza Rossato, che ci sollecita ad effettuare procedure concorsuali per assumere i precari della scuola".