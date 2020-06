Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

bancario

Banca Profilo

Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05% sul; al contrario, perde terreno il, che si ferma a 9.629,66 punti, ritracciando dello 0,77%. Tokyo guadagna bene e porta a casa un +0,74%, terminando la sessione a 22.863,7 punti. Shenzhen riporta un guadagno dello 0,28%, terminando a 11.139,3 punti., al pari delle principali Borse Europee. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,32%; andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,81%; in luce, con un ampio progresso dell'1,47%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +2,96% sul precedente. Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'8,14%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Variazione occupati e del Tasso di Disoccupazione. Si attende dall'Italia la diffusione delle Vendite al Dettaglio, previsto ancora stamattina. Lunedì è in programma il dato sulla Produzione industriale della Germania.