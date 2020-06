Buongiorno dalla Borsa 8 giugno 2020 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

STMicroelectronics

A New York, chiude in deciso rialzo il(+3,15%), che raggiunge i 27.110,98 punti; sulla stessa linea, chiude in corsa il, che termina gli scambi a 9.824,39 punti. Tokyo amplia la performance positiva dell'1,37% e chiude a 23.178,1 punti. Shenzhen conclude in progresso dello 0,37%, archiviando la sessione a 11.180,6 punti., mentre si muovono in deciso calo gli altri mercati europei. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,38%; vendite su, che registra un ribasso dello 0,91%; si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,00%.Il settore, con il suo -1,83%, si attesta come peggiore del mercato. Pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,24%.In Germania, il valore della Produzione industriale è -17,9%. Pubblicato il PIL del Giappone, pari a -0,6%. È previsto domani dall'Unione Europea l'annuncio del PIL su base sia annuale che trimestrale.