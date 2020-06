Buongiorno dalla Borsa 9 giugno 2020 - [video]

Dow Jones

Chiusura in forte rialzo per la Borsa USA, con il, che mette a segno un guadagno dell'1,70%; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,79% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 9.901,52 punti. Tokyo porta a casa un calo dello 0,38%, con chiusura a 23.091 punti. Shenzhen riporta un guadagno dello 0,31%, terminando a 11.215,8 punti.Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa. Trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; discesa modesta per, che cede un piccolo -0,31%;avanza dello 0,29%.Il settore, con il suo -1,59%, si attesta come peggiore del mercato. Pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,18%.Si attende stamattina dall'Unione Europea la diffusione del PIL, sia per la base annuale che per quella trimestrale. Domani l'agenda della Cina prevede la pubblicazione dei Prezzi al Consumo, e si attende dalla Francia l'annuncio della Produzione industriale.