1 minuto in Borsa 10 giugno 2020 - [video]

Telecom Italia

BPER

petrolio

, colpiti da vendite sparse.di Piazza Affari, ottima performance per, che registra un progresso del 3,17%. Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,08%.Sulla piattaforma americana del CME, ilcrolla del 2,65%, scendendo fino a 37,91 dollari per barile.Tra icon la maggiore influenza sui mercati, pubblicato, pari a -20,1%, e, pari a 2,4%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia dei Prezzi al Consumo, che delle Scorte di Petrolio.Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 9.986,25 punti.